La actividad de los odontólogos es una de las tareas médicas de más alto riesgo de contagio ante la pandemia de coronavirus. Es por eso que desde el Colegio que los nuclea a nivel provincial están solicitando ayuda para adquirir cofias, camisolines, protectores faciales y mascarillas.



El presidente del Consejo Superior Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Vergara, oriundo de Laprida, dijo que “venimos a dar respuesta a una necesidad inmediata”. “Esto del coronavirus plantea como sociedad una revalorización de nuestra escala con respecto a la salud en general y obviamente la odontología”, agregó.

El odontólogo trabaja con equipamientos que generan aerosoles que se mantienen en el aire entre treinta minutos y tres horas. Los mismos contienen saliva que puede tener el virus y es la principal vía de transmisión en odontología. “Esto provocó una gran demanda de insumos que nos protegen a nosotros y los pacientes”, explicó.

Asimismo, indicó que buscan colaborar con los colegas que están en los servicios públicos teniendo en cuenta que en los consultorios privados solo atienden las urgencias y no “queremos que se abarroten de pacientes”.

Por su parte, el secretario de la entidad, Ignacio Kuch, dijo que trabajan en conjunto con la Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires tratando de proveer los elementos y brindar seguridad en los consultorios. “Buscamos colaborar para que no se haga un cuello de botella en el sector público”, expresó.

Hasta el momento fueron los odontólogos privados los que se encargaron de comprar sus propios insumos pero ya no cuentan con más. Por eso solicitan diferentes ayudas para paliar la situación. En la provincia de Buenos Aires muchos consultorios privados comenzaron a cerrar sus puertas ante la imposibilidad de solventar la adquisición de los kits.

