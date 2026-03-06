Los Payadores ofrecieron su arte en esta noche de Folklore (video)

Los payadores Fausto López Bastián y David Tokar hicieron magia en el escenario, los presentes celebraron con entusiasmo la presentación de estos artistas que desplegaron su talento para una disciplina tan importante en nuestra tradición.

Fausto es un payador de nuestra ciudad, ha participado en numerosos encuentros en Argentina y otros países, ha compartido escenario con reconocidos pares.

David es oriundo de San Vicente y también es experimentado en el género ya que ha recorrido el país demostrando su gran habilidad para improvisar, que le valió invitaciones y participaciones destacadas.

