Los “Pinchas” de Tres Arroyos celebrarán el título con una cena

6 mayo, 2024

Estudiantes de La Plata se coronó campeón de la Copa de la Liga y los “Pinchas” tresarroyenses continuarán los festejos con una cena.

“Fue un partido muy bravo, creo que Vélez en el primer tiempo nos dominó bastante, nosotros solamente metimos el gol, pero son partidos, es fútbol y se ganan los campeonatos de esa manera igual”, dijo a LU 24 Horacio Ramón, presidente de la peña local “La Bruja”.

“Estuvo presente Nico Vivas. Yo tenía las entradas, se me complicó, además me agarró un resfrío y no fui”, contó.

Sobre cómo siguió la final, dijo que “no queríamos romper la cábala y lo vimos entre los 4 o 5 de siempre”.

“Metimos dos campeonatos en poquito tiempo y se nos escapó la Supercopa con River, demasiado bien”, destacó.

Finalmente, Ramón anunció que próximamente realizarán una cena para celebrar la obtención del título.

