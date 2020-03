Los puestos políticos para Tres Arroyos: El “cortocircuito” de ANSES se arreglaría pronto

11 marzo, 2020 Leido: 111

Cuando cambian los gobiernos se abren expectativas en cuanto a cargos políticos en organismos que tienen sede en Tres Arroyos y son definidos en el ámbito provincial o nacional.

Hay puntos clave en los que ya se conocen nombres, aunque todavía las determinaciones finales, decretos, resoluciones etc para los nombramientos están pendientes de los formulismos.

Piti Federico va a la dependencia regional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, un cargo netamente político y “pinta” con el perfil del actual concejal, que no va a renunciar, y solo pedirá licencia. Va todos los días a las oficinas de calle Dorrego, de las que se ha quejado por el deplorable estado edilicio en que las encontró.

En PAMI sigue Carlos Rodera, odontólogo, ex candidato de Cambiemos que pertenece al staff con estabilidad, o sea, personal de planta y se jubila en Julio. Por lo tanto, para no entrar en conflictos laborales, a mitad de año vendrá el cambio. Y para no cambiar tanto, le estarían guardando el lugar a “una” odontóloga.

En la representación del Ministerio de Trabajo, está recomendado Ivan Ambrosious, aunque sonaba Luis Cirone, a quien le asignarían una asesoría en La Plata que supo ocupar Jorge Narciande.

En el ámbito escolar ya se conoció ayer que la nueva inspectora jefe será Laura Arámbulo.

Sonó unos días y parece ser que ahora volvió a hacer ruido, el ex concejal y actual secretario del Concejo Deliberante, Martín Garrido para el Puerto de Necochea, con el aval de algunos segmentos de La Campora, a quien consideran “buen operador”, dado que supo manejar los controles técnicos de una radio.

Y en la ANSES, donde hoy por hoy hay bastantes cortocircuitos, con escaces de personal, atención limitada y turnos largos, estaría propuesto, también por la Cámpora el electricista Guillermo Legizamón.

Lo cierto es que llevamos 3 meses de gobierno y cuesta asentar los organismos nacionales y provinciales del pago.

Volver