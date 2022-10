Los recuperadores informales siguen en el ex basural: esperan diálogo

16 octubre, 2022

Los recuperadores informales sumaron en este domingo una jornada más de reclamo en el predio de Disposición Final de Residuos, donde permanecen los 15 que iniciaron la protesta a mediados de la semana pasada y esperan, según indicaron a LU 24, “una reunión con autoridades, con el intendente, con el fiscal o el juez”, sobre la que no hay ningún tipo de confirmación oficial.

“Algunos salieron a saludar a sus madres y vuelven, estamos todos acá”, aseguró Oscar Pereyra. Recordó que el conflicto comenzó en febrero, cuando varios recuperadores informales reclamaban porque cada vez tenían menos material sobre el cual realizar su trabajo.

En aquel momento, según dijo, “se hizo un acuerdo pero que se cumplió un mes”. La mitad de los que llevaron adelante aquel planteo aceptaron el cobro de una suma -que hoy llega a 25.000 pesos- y como contraprestación colaboran con la limpieza del predio. Otros 15, que son los que hoy reclaman, están pidiendo un “sueldo digno”, tal como lo llamó Pereyra, para hacer la misma tarea, mientras hoy “cirujean” de manera, libre, percibiendo ellos el producido de esa tarea.

“Nosotros no hemos tomado ninguna represalia ni impedimos la recolección, los camiones no salen porque no quieren, pueden pesar en la balanza y tirar donde tiran el reciclado. No queremos que trabaje la planta hasta que no arreglen lo nuestro, pero la basura la pueden recolectar si quieren”, advirtió Pereyra.

