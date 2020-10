Los referentes de los rubros alcanzados por el cierre quieren “abrir mañana” y piden empatía

26 octubre, 2020 Leido: 1498



Tras el encuentro con autoridades municipales, representantes de distintos rubros alcanzados por el decreto que dispone el cierre durante 14 días para morigerar el crecimiento exponencial de casos de coronavirus en el distrito, expresaron su preocupación y reclamaron que los establecimientos puedan volver a abrir sus puertas de inmediato. Sergio Aristegui, del sector gastronómico, aseguró que “estamos cuidando la fuente laboral de todos en una situación realmente difícil que viene desde marzo, porque si bien pudimos volver a abrir, no se trabaja ni cerca de lo que necesitamos para podernos mantener. Sin buscar culpables, aunque todos coincidimos en que un poco nos lo hacen sentir, entendemos que esta medida fue un poco apresurada. Le agradecemos al doctor Guerra y a la parte de salud lo que están haciendo, queremos ayudar, pero la situación económica nuestra es alarmante. Todos los que estamos acá queremos abrir mañana, no podemos estar un solo día más sin un ingreso para sostenernos”.

Ivo Quatrocchi, responsable de un gimnasio local, advirtió que “para nosotros 15 días de cierre son onerosos porque en noviembre y diciembre ya decae mucho nuestro trabajo y recién se vuelve a retomar en marzo”. Además, dirigió un mensaje a los vecinos al señalar que “cada vez que los contagios suben, lo que se cierra primero son los comercios, y si bien es entendible que la gente quiera salir a recrearse, nosotros somos los afectados económicamente. Estamos en una situación compleja, la gente tiene que ser consciente sobre las juntadas, los cumpleaños, porque esas reuniones se siguen haciendo y hasta se suben las fotos a las redes sociales. Mientras a los gimnasios nos cierran cuando cumplimos con todos los protocolos, trabajando de manera personalizada o con el 30% de la gente. Por esas juntadas nos estamos perjudicando todos, el sistema de salud al borde, los médicos extenuados y nosotros con un local cerrado que por 15 días nos afecta muchísimo”.

Finalmente, la estilista Celeste Doré aseguró que “le pedimos empatía a la gente; la reunión fue favorable y creemos que quizá el viernes nos den una respuesta y los cierres no lleguen a los 15 días. No vinimos a rebelarnos, se entiende la situación desde los dos aspectos, por eso pedimos que no se hagan reuniones, que se haga foco en cuidar a los abuelos, la gente mayor. A los comerciantes nos toca hacernos cargo de una situación de la que no nos sentimos responsables, porque la problemática viene de otro lugar. El virus está, hay que ser empático, consciente y solidario. No cortemos la fuente de ingresos de las familias; ya trabajamos en un 40 a 50% de lo habitual, y esto probablemente no termine en unos días y quizá tampoco en unos meses. Por eso apelamos a que la gente nos ayude, el foco de contagio no está en un comercio”.

El viernes habría una nueva reunión para continuar analizando este tema, pero la preocupación crece y los representantes de los rubros afectados pugnan por retomar la actividad.

