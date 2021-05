Los remises y la situación sanitaria: quedaron 100 unidades menos, según una agencia

12 mayo, 2021 Leido: 9

Es considerable la disminución de la cantidad de móviles en las agencias de remises, por lo que, Javier Pérez, propietario de la agencia de remis “Torre Tanque” aseguró en LU24 que a pesar de que la gente se está volviendo a animar a tomar éste servicio, ha sido un rubro gravemente afectado por la pandemia.

“La gente se está animando a volver a tomar el remis” sostuvo Pérez en primer lugar, y agregó “en comparación con el año pasado la gente se está animando mucho más, pero igualmente, se siguen cuidando, mas allá de que uno vea más movimiento”.

En ese sentido, comentó que “estamos teniendo menos cantidad de viajes que el año pasado” y que además “hay muchos menos vehículos que el año pasado, porque los números en este momento no están siendo rentables, hay gente que por la misma pandemia y al tener una edad más avanzada ha dejado la actividad y no se han incorporado nuevas unidades”.

Dando detalles sobre ésta baja en la cantidad de remises, no sólo en la agencia Torre Tanque, Pérez especificó “debe haber 100 unidades menos que hace 2 años en todo Tres Arroyos, todas las agencias estamos teniendo el mismo problema”. Asimismo, los costos se han incrementado, y puntualizó “en un año los costos de reparación han subido un 100% , el combustible un 60 o 70%, entonces la rentabilidad se ha achicado”.

En cuanto a los protocolos que aplican para brindar un mejor servicio a los clientes, indicó “nosotros ya veníamos trabajando con la división de nylon, sin ser obligatoria, la municipalidad tomo la medida y hace un mes nos notificó de que todos los autos debían tener la división con nylon, para extremar las medidas, además de las de alcohol en gel y barbijo” y finalizó resaltando que “en la agencia nuestra no hemos tenido ningún caso, un poco de suerte o por precaución también”.

