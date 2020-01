Los Reyes Magos adoraron a Jesús y dejaron su mensaje a los chicos de Tres Arroyos (video)

5 enero, 2020 Leido: 10

Ante un colmado Templo del Carmen, alrededor de las 22:00 de este domingo hicieron su ingreso los Reyes Magos, luego de haber visitado el Palacio de Herodes. Se dirigieron al Altar Mayor, donde estaba el Pesebre Viviente, y adoraron al Niño Jesús.

Seguidamente, los Magos brindaron sus mensajes: primero Gaspar, luego Melchor y finalmente Baltasar, quien como sucede cada año, dio un discurso profundo, en el que destacó la necesidad de que los chicos puedan tratar a los demás como un hermano, cuyo padre es Dios, evitando el bullying.

En sus conceptos, afirmó: “Cuando llegamos al Pesebre nos encontramos con Jesús, María y José, y nuestras vidas empezaron a ser distintas porque entendimos lo que es la bondad y la humildad. Nos dimos cuenta de lo que nos quería enseñar Jesús, a ser buenos unos con otros. No hay cosa más grande para cualquiera de nosotros que pensar en los demás; cuando pensamos en nosotros mismos somos egoístas, pero cuando pensamos en nosotros somos felices. No podemos olvidarnos nunca de los nenes que sufren porque están enfermos, porque sufren la pobreza o tienen problemas en sus casas, realmente pidamos al Señor por esos chicos”.

“Tampoco podemos ver sufrir a los chicos porque no saben jugar al fútbol o a la play, o porque se equivocó, o usa determinada ropa, o porque es gordo o flaco, o tiene algún defecto físico, no hay que hacer el bullying, al contrario cuando vemos que alguien deja de lado a otro nosotros tenemos que ir a acompañarlo, ese es el amor que nos enseñó Jesús, todas las personas somos iguales de importantes, no hay niños que son más importantes que otros, todos valemos mucho y tenemos que tratarnos como hermanos, aunque pertenecemos a distintas familias somos miembros de la gran familia humana y nuestro padre es Dios, por eso somos hermanos y tenemos que tratarnos como tratamos a un hermano”.

Seguidamente, los integrantes de la Comisión de Reyes manifestaron su agradecimiento y posteriormente los Magos posaron para las fotos junto a los chicos, que se abalanzaron sobre ellos para poder verlos de cerca y llevarse el recuerdo a sus hogares.

Volver