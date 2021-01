Los Reyes Magos este año no harán su tradicional recorrido por Orense

4 enero, 2021 Leido: 14

El habitual recorrido de los Reyes Magos por Orense ha sido suspendido debido a la actual pandemia de coronavirus.

Silvia Márquez, miembro de la Liga de Beneficencia de la localidad, dijo a LU 24 que “la verdad es que hasta último momento lo pensamos mucho, no podíamos hacerlo en realidad. Se junta mucha gente, los chicos adoran a los Reyes. Debido a que tenemos complicado el sistema de salud en todos lados hemos decidido, con mucho pesar, no hacerlo, que no van a estar físicamente los Reyes en Orense”.

De esta forma, queda suspendido el habitual recorrido de Melchor, Gaspar y Baltasar. No obstante, hicieron llegar una carta.

Carta de los reyes

Queridos chicos de Orense:

Ustedes saben que estamos viviendo tiempos muy difíciles en los que tenemos que cuidarnos muchísimo. Tenemos que evitar estar muy cerca unos de otros, evitar que en los lugares haya mucha gente amontonada, y lo que más duele y cuesta, es que no podemos abrazarnos, y nosotros no podemos hacer upa a los más pequeñitos, como lo venimos haciendo desde hace muchos años para las fotos o para darles las golosinas.

Este año les pedimos un regalo nosotros a uds.: que se cuiden mucho, cuiden y obedezcan a mamá y papá, cuiden mucho a sus abuelitos!!! para eso, no recorreremos las calles, ni visitaremos al Niñito Jesús en su pesebre. Solamente iremos a sus casas sin que nos vean, cuando no haya gente cerca o cuando todos duerman. Este año nuestra visita a Orense será así.

Los queremos muchísimo y extrañaremos el pesebre con Jesucito, María y José, a los pastorcitos y a los angelitos. Los extrañaremos a ustedes y sus caritas felices, sus abrazos y sus sonrisas. Y estaremos todo el año 2021 preparándonos y soñando con el próximo encuentro.

Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos.

Volver