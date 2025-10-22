Los rieles que aún unen Europa y los que separaron a la Argentina – Carlos Ordóñez

Haciendo un largo recorrido por tren desde España hasta Turquía —atravesando Francia, Suiza, Alemania, Hungría, Rumania y Bulgaria— uno confirma que Europa sigue unida por los rieles. En las grandes capitales circulan trenes de alta velocidad, modernos y silenciosos; en las aldeas más humildes, los convoyes regionales paran apenas un minuto, pero siguen llegando. Llevan pasajeros y también carga: granos, materiales, correo, energía. Las vías no se abandonan, se mantienen y se modernizan.

Y entonces, inevitablemente, vienen recuerdos de mi infancia en Oriente, aquel pequeño pueblo del sudeste bonaerense donde el tren era parte del paisaje y del ruido cotidiano. El silbato del tren de pasajeros marcaba las horas del día y unía a Oriente con Buenos Aires y con los pueblos vecinos. Hasta que un día dejó de sonar. Fue a comienzos de los años sesenta, cuando se cancelaron los servicios del Ferrocarril Roca. La estación quedó muda, y con ella, muchas historias quedaron varadas en los andenes.

Algo parecido ocurrió con Tres Arroyos. Durante años mantuvo ese pulso ferroviario, hasta que el último tren de pasajeros partió el 1° de noviembre de 1989. Desde entonces, la conexión con Buenos Aires se perdió y, poco a poco, las vías quedaron para algún tren de carga esporádico, casi testimonial, que pasa sin horario ni anuncio, como un eco de lo que fue.

Mientras tanto, en Europa, los trenes siguieron otro camino. Los países más desarrollados —España, Francia, Alemania, Suiza— mantuvieron una política de Estado para preservar y modernizar el sistema ferroviario. No sólo para transportar pasajeros, sino también para mover gran parte de sus cargas. Y en los países más modestos del Este —Rumania, Bulgaria, Hungría— los trenes regionales aún circulan, lentos pero constantes, parando un minuto en cada pueblo. Transportan a sus habitantes, pero también toneladas de mercancías, desde trigo hasta acero, en vagones que cruzan fronteras sin detenerse.

En Europa, el ferrocarril sigue siendo una columna vertebral: une a los pueblos y mueve la producción. En Argentina, en cambio, el tren se fue. Y con él, se fue una parte de nuestra integración territorial y productiva. Porque el tren no sólo transportaba personas; transportaba vida, noticias y economía.

Cuando uno recorre Europa y ve cómo los trenes —grandes o pequeños, de carga o de pasajeros— siguen uniendo aldeas y fábricas, entiende que no se trata sólo de transporte. Es una decisión de país: o elegimos volver a unirnos sobre los rieles, o seguimos mirando los durmientes oxidados de una historia que alguna vez nos conectó: Noviembre 1989, último tren de pasajeros en Tres Arroyos.

