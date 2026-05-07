Los Talibanes del Food: cuatro años de sabor y comunidad en Tres Arroyos

27 mayo, 2026 0

La hamburguesería Los Talibanes del Food celebra su cuarto aniversario, agradeciendo a clientes y proveedores que acompañaron este crecimiento. Con cuatro años de trayectoria, el local se consolida como un espacio de referencia en la ciudad, combinando gastronomía y entretenimiento.

En el marco de la celebración, hoy y mañana se festeja el Día de la Hamburguesa con una promoción especial: 3×2 en hamburguesas, ideal para compartir con amigos y familia.

Ubicados en Pasaje Volponi, casi las vías, ofrecen un ambiente calefaccionado y servicios pensados para todas las edades. Entre ellos, un Play Room con juegos del presente y del futuro, la mayoría gratuitos, que complementan la experiencia gastronómica.

Además, brindan la posibilidad de organizar cumpleaños y eventos personalizados, con menús a medida o alquiler del espacio por la tarde para celebraciones privadas

El catálogo completo de productos está disponible en su WhatsApp: 2983 35-4684.

Con propuestas innovadoras y cercanas a la comunidad, Los Talibanes del Food son mucho más que una hamburguesería: un lugar para celebrar, divertirse y disfrutar.

Volver