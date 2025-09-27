Los testigos de Jehová presentan en Tres Arroyos “Un mundo sin guerras”

Más de 9 millones de Testigos de Jehová, desarrollan una campaña mundial en septiembre que informa a la comunidad sobre la solución basada en la Biblia que terminará con todas las guerras. En Argentina, unos 157.000 participan en las diferentes localidades del país, incluyendo a decenas de Tres Arroyos.

Mientras el terror y el derramamiento de sangre siguen azotando el escenario mundial, especialmente en conflictos a gran escala como la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto israelí- palestino y la guerra civil de Sudán, los testigos de Jehová de todo el mundo distribuyen La Atalaya No.1 edición 2025, titulada “Un mundo sin guerras es posible”.

“Vivimos en un tiempo en el que los conflictos violentos, incluso guerras a gran escala, están en aumento. Creemos que esta revista traerá esperanza no solo a los millones de personas que sufren la violencia que inflige la guerra, sino también a quien busque paz en su vida”, dijo Alejandro Willers, portavoz de los testigos de Jehová.

La revista, de manera breve pero completa, aborda temas como:

Por qué continúan la guerra y los conflictos violentos

Cómo terminarán la guerra y los conflictos violentos

Cómo hallar la paz a pesar de la guerra y los conflictos violentos

Quizás lo más interesante sea la reconfortante respuesta que da la revista a la pregunta: ¿Veremos alguna vez el momento en que no haya más guerra?

“La solución, que se origina en la sencilla declaración que Jesús hizo en la conocida oración modelo, llamada también Padre Nuestro, será especialmente significativa para quienes han estado esperando que los gobiernos realicen un cambio”, dijo Willers.

Durante el mes de campaña, los Testigos también están invitando a la comunidad a un discurso especial que abordará el mismo tema que destaca la revista. El discurso de 30 minutos, abierto al público, se presentará en todo el mundo en sus lugares de culto. En Tres Arroyos, se celebrará este fin de semana en su salón de reuniones, ubicado en Castelli 45, en dos horarios: sábado 27 a las 19 h y el domingo 28 a las 10 h. No se realizan colectas en ninguno de los eventos de esta organización sin fines de lucro.

“Invitamos a todos a asistir”, dijo. “Para muchos, lo que escucharán no solo será reconfortante, sino que también les cambiará la vida”.

Para encontrar un Salón del Reino cercano para asistir al discurso especial titulado “Un mundo sin guerras es posible “, visite jw.org > Acerca de nosotros > Reuniones

