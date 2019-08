Los trabajadores de la ex Laso fueron a pedir audiencia con Sánchez “en situación desesperante”

Un grupo de trabajadores de la ex Laso, acompañados por el dirigente sindical Juan D’ Annunzio, fueron a solicitar hoy una audiencia con el intendente Carlos Sánchez, que no pudo recibirlos ya que se encontraba de recorrida por localidades del distrito. Según indicó D’ Annunzio, los empleados de Cereales 3 Arroyos “se atraviesa una situación desesperante, los trabajadores no vienen cobrando como tendrían que hacerlo, y los gerentes que habían llevado adelante la propuesta de reactivación ya no están, como ya es de conocimiento, y la situación hoy es desesperante. No se ha logrado cobrar los REPRO, y por eso hemos decidido venir a ver al intendente, ya que le pedimos una audiencia el 17 de julio y no logramos hablar con él. Le pediremos algún subsidio o trabajo para hacer a fasón en la fábrica y salir de esta situación”.