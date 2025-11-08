Los trabajadores municipales festejaron su día

8 noviembre, 2025 0

Con una cena baile en el SUM de la Secundaria Técnica, el Sindicato de Trabajadores Municipales realizó el festejo por el Día del Trabajador Municipal.

Con una gran asistencia, y una buena propuesta gastronómica que luego dio paso al baile con la música propuesta por Cristian y Mariano Cuello, se vivió una gran noche.

En momentos previos a la cena se escucharon las palabras del Secretario General del Sindicato local Abel Gómez, del intendente Pablo Garate y del Secretario General de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerense (FESIMUBO)Hernán Doval.

Estos fueron sus conceptos:

Abel Gómez: “somos la columna vertebral de la ciudad”

En su discurso el secretario general Abel Gomez dijo “Bienvenidos a nuestra fiesta, les doy un abrazo fraterno a cada uno de ustedes; somos la columna vertebral de la ciudad, y nuestra historia es tan rica en toda la provincia de Buenos Aires, luchando por los derechos básicos y por darle forma a los servicios públicos”.

“Los municipales entendieron que nuestro trabajo es tener un compromiso con el vecino; la ley 14.366 es el resultado de muchas horas de lucha, demostrando que la dignidad no se negocia. Compañeros no podemos celebrar sin negar la realidad de nuestro país, en un tiempo que ha castigado la realidad de los trabajadores, el costo de vida ha sido una lucha y en cada mesa de negociación hemos logrado durante 2024 y en lo que va del 2025 ganar a la inflación, en acuerdo con las autoridades pero sabemos que falta por lo que la lucha no se termina, hasta que podamos recuperar el salario perdido hasta que el sueldo del trabajador y refleje la tarea que el trabajador realiza: no luchamos para perder, luchamos para recuperar lo perdido”.

“Compañeros, compañeras: La única forma de garantizar un futuro es la organización sindical, nuestra herramienta más poderosa, la organización vence al tiempo”.

Garate: “sin los trabajadores municipales no podríamos hacer nada”

El intendente Pablo Garate deseó un feliz día a todos y todas los trabajadores municipales y agradeció “especialmente al Sindicato porque en nuestro inicio pudimos construir una relación para poder llevar lo mejor ante esta situación que vive el país y Tres Arroyos yo está exenta para nada”.

“estoy absolutamente convencido que sin los trabajadores no podríamos hacer nada”, afirmó y sostuvo, además, recordando los inicios de su gestión “para levantar conjuntamente a Tres Arroyos y ponerlo de pie, por lo que estoy eternamente agradecido; creo que muchas veces los trabajadores municipales no son reconocidos, porque parece que para algunos las cosas son mágicas”.

“Quiero detenerme y pedir disculpas porque “nos ha costado mucho al municipio y a los trabajadores; podríamos haber ido más rápido en recuperar el poder adquisitivo perdido, pero hay que reconocerlos no sólo en su salario sino a quienes trabajan desde hace mucho en la recuperación de lo perdido, tenemos que trabajar y reforzar para que ello ocurra, para que cada trabajador pueda recuperarse, les agradezco lo que hacen por Tres Arroyos”.

Hernán Doval(FESIMUBO)”Demos la lucha que tenemos que dar ante la reforma laboral”

El secretario general de la Federación que nuclea a los trabajadores municipales, Hernán Doval, hizo referencia a las tareas realizadas en Bahía Blanca durante marzo “cuando los trabajadores fueron los primeros en salir”.

Se refirió a los tiempos de pandemia, a la labor desarrollada en esos momentos, con riesgo de vida e incluso algunas muertes, y a la importancia que tiene el trabajador municipal en todo el país, citando: “los de frontera, que levantan la bandera de la soberanía, o aquellos que en el Impenetrable son los únicos que tienen contacto con los ciudadanos por parte del Estado; hay que decirle a la gente que sin Estado no se puede vivir, que no es real, que es la ley de la selva, por lo que tenemos que defenderlo a nivel nacional”.

“Este Estado que quiere hacer una reforma laboral que ya la vivimos, esa es la realidad que estamos viviendo, una reforma que quiere suprimir los convenios logrados hace poquito, por lo que les digo que desde nuestra Federación somos hombres de diálogo pero también somos compañeros que defienden con uñas y dientes porque la Federación son ustedes, los afiliados, demos la lucha que tenemos que dar, defendiendo lo que tenemos que defender en este año que viene de la peor manera para los trabajadores y trabajadoras”.

