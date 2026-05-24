Los Tres de Belgrano: festejo pirata en la Plaza San Martín

24 mayo, 2026 241

Este domingo, en el Mario Alberto Kempes, Belgrano le dio vuelta la final a River, le ganó 3 a 2, y se consagró campeón del Torneo Apertura.

En la Plaza San Martín, tres hinchas del pirata, padre, hija y nieto, fueron los primeros en llegar para celebrar el título del conjunto cordobés. David Fernando Ludueña dijo emocionado: “Es una felicidad tremenda, la más grande que puedo tener en el mundo. Desde los 11 años soy hincha de Belgrano”.

Recordó que hoy es el cumpleaños del “Potro” Rodrigo y contó que “desde 1996 vivo en Tres Arroyos. Tengo hijos y nietos tresarroyenses, pero a pesar de la distancia seguimos siendo piratas”.

“El Cordobés” recordó el primer día que fue a la cancha “fui a ver a Belgrano con un amigo, Santiago Torres, ‘me dijo: ¿vamos?’ Desde entonces soy del celeste”.

La hija, Silvina Ludueña, expresó que la pasión va de generación en generación: “mi papá me crió como hincha de Belgrano, desde chica”. También comentó que más hinchas se sumarían al festejo en Tres Arroyos: “somos muchos”.

Para cerrar, David aseguró que “los piratas estamos por todo el mundo”.

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