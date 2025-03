Los tresarroyenses seguimos demostrando nuestra solidaridad

En Tres Arroyos un grupo de vecinos se movilizó, para ayudar a un hombre de 70 años llamado Juan Carlos a quien le robaron su moto, el 18 de febrero cuando se encontraba trabajando en una casa.

Para dar más detalles, la impulsora de esta idea Silvia Di Rocco habló con LU 24 y dijo “por suerte no fueron solo recibí ayuda de los vecinos, gracias a mi trabajo me manejo por las redes sociales y se me ocurrió publicarlo donde recibí mucha ayuda.

“justo estaba de vacaciones volviendo a mi casa y me contó lo que le sucedió, me contó que estaba en una casa trabajando en el patio de atrás y cuando fue a buscar nafta para su cortadora de pasto vio que su moto no estaba”, afirmó.

“El hizo la denuncia, se dio cuenta que enfrente había cámaras, fue a hablar con esos vecinos y le dijeron que, sino venia con la policía no se la iban a dar, luego de hablar con él, lo publique en las redes, en muy poco tiempo recaudamos la plata y este fin de semana se la compramos”.

Luego mencionó que “lamentablemente tiene Artrosis en las rodillas y no puede andar en bici, entre los vecinos nos pusimos de acuerdo para llevarlo a cada domicilio”.

Finalmente, “le quiero agradecer a un vecino el cual su sobrina no usaba la moto y nos facilitó la compra, estoy muy agradecida por todos los que colaboraron y también a mi nuera Marina quien es fotógrafa”.

