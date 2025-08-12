Los vehículos sin patentes: un problema que la Provincia busca solucionar

Ante el cierre de la Casa de la Moneda, encargada de la impresión de las chapas patentes identificatorias de los vehículos, y sin un proceso de licitación concreto, el Ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, cuestionó este accionar del gobierno nacional, que ya cumplió un año sin entregar las chapas en cuestión, lo que permite que infractores y delincuentes queden en una situación de impunidad y adelantó que la Provincia estudia medidas para paliar esta anomalía.

Debido a esta falta el ministro indicó que “Alterar una patente es un delito y la multa ronda los 1,4 millones de pesos”. Además, explicó que, junto al problema genuino de producción, existe un efecto contagio entre conductores que retiran voluntariamente las placas para evitar sanciones, destacando que “Esta inacción afecta directamente la seguridad vial y la seguridad ciudadana. Los infractores se sienten impunes porque las cámaras y los inspectores no pueden registrar las infracciones, y es más difícil perseguir a un vehículo que cometió un delito si no tiene patente visible”, señaló Marinucci, quien agregó que “No podemos esperar a que la Nación resuelva un problema que lleva más de un año. Desde la Provincia vamos a actuar para que la falta de decisión del Gobierno de Milei no siga poniendo en riesgo la seguridad de todos”.

Transcendió que la Provincia está trabajando en un proyecto de resolución que obligue a los Registros Automotores a otorgar una patente provisoria, en algún material perdurable, que reemplace al papel rojo, con letras negras, que suele pegarse en las lunetas.

