Loteria a beneficio de los Jardines Frutillitas (audio)

26 julio, 2025 17

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2025/07/SANDRA-GANCEDO-26-07-2025.mp3

Este domingo, los clubes de servicio de nuestra ciudad, Rotary Club Ts. As, CAS Fortín Machado, Club 24 de Abril, Rotary Club Ts As Libertad y Rotary Club Ts As Horizonte, realizarán una lotería y merienda a beneficio de Los Frutis, a partir de las 16 horas en el Centro de Jubilados Pedro N. Carrera 355.

La integrante del CAS Fortín Machado, Sandra Gancedo dijo “nos juntamos todos los clubes de servicio, con el fin de reunir fondos para ayudar al Jardín Frutillitas. Las entradas tienen un valor de 15 mil pesos y tienen 8 jugadas por órdenes de compra, como así también sorteos entre todos los participantes”.

Finalmente, la rotaria expresó: “ queremos agradecer a todos los comercios que colaboraron con nosotros”.



Volver