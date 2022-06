Lotes para adjudicatarios del Procrear: estiman que en 15 días se haría la entrega para quienes licitaron

22 junio, 2022

“Consideramos que en 15 días va a estar todo listo para que puedan acceder y después se haga el trámite de escrituración”, afirmó el concejal vecinalista Marcelo León, tras la reunión de la comisión del Banco Municipal de Tierras, desarrollada hoy, con el objetivo de evaluar la licitación de terrenos destinados a beneficiarios del PROCREAR.

“De los 11 terrenos se licitaron ocho con ofertas importantes. Si todos completan la documentación estamos en condiciones de decir que cada uno de los que licitaron va a acceder a un terreno”, remarcó.

En cuanto a la modalidad de pago, el edil sostuvo que “si bien nosotros planteamos una entrega del 50 por ciento más 24 cuotas, la mayoría ha ofertado casi la totalidad del valor o más de la mitad, creo que hay un solo caso que ofertó menos y mayor cantidad de cuotas”.

“La semana que viene estarán todas las carpetas organizadas, desde la Secretaría de Obras Públicas se comunican con la gente para que completen la papelería que falta y para los primeros días del mes de julio poder hacer la entrega. Consideramos que en 15 días va a estar todo listo para que puedan acceder y después se haga el trámite de escrituración, que es lo que necesitan para poder presentarlo al Procrear, adelantamos bastante”, aseguró.

Respecto a los tres terrenos vacantes, dijo que “es muy probable es que se arme otro pliego de licitación con las mismas condiciones que los otros”.

“Hay que pensar que el Banco de Tierras empezó a funcionar a fines de enero con más asiduidad en las reuniones y más allá de algunos inconvenientes y diferentes ideas se va avanzando, para estas ocho familias es reimportante haber podido acceder a un terreno. Estamos contentos porque hemos dado un primer paso”, remarcó.

En cuanto al anuncio del intendente Sánchez sobre 300 terrenos disponibles, explicó que “hay terrenos que el Municipio recibe por plusvalía, pero que todavía no están subdivididos, hay un trámite en La Plata por un grupo importante de lotes y estimamos que va a demandar unos meses más”.

Finalmente, sobre las usurpaciones, expresó que “es una problemática de muchos años. El primer ejemplo malo que tuvimos y no se pudo resolver fue el del Plan Federal 2011, la gente pensó que podía usurpar una casa y no pasaba nada. Ese problema lo seguimos teniendo, no solamente en Tres Arroyos, esto pasa en toda la provincia de Buenos Aires y en el país. Trabajamos para poder evitarlo”.

