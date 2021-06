Loto en Oriente: “Que quien lo haya ganado lo disfrute de la mejor manera”

Armando “Chiqui “Fernández, el agenciero de Oriente que vendió la boleta ganadora del “Derrame” del Loto, por más de 32 millones de pesos, habló con LU 24 y dijo que “el premio es de la Lotería de la Ciudad, y no sé si tiene beneficio para la agencia, pero lo importante es que la gente vuelve a creer, y sigue jugando una tarjetita”.

“Me enteré por un mensaje en la red social Instagram que me manda mi hijo, y quedé medio paralizado, es como que no te das cuenta, como que uno no cae”, dijo Fernández, ya que es la primera vez que en la localidad del distrito de Coronel Dorrego “cae” un premio de estas características.

Respecto al cobro, sostuvo que “nosotros dependemos de Bahía Blanca, por lo que el ganador o ganadora deberá presentarse ahí y le darán el premio al poseedor de la tarjeta, que no tiene identidad ni número de documento; nosotros somos una zona de paso, hay gente que juega en varias agencias, por ahí hay gente que juega de paso en cualquier agencia, no sabemos si es gente de Oriente, el ganador puede ser de Buenos Aires, o de Bahía, así es”.

“Que el que haya ganado lo pueda disfrutar de la mejor manera”, dijo, a la vez que manifestó que “nadie se ha comunicado conmigo como para cobrar el premio, hay todo tipo de especulaciones en todo el pueblo, es un juego clásico, el Loto, el Quini, son los que mueven, hace años que están en el mercado y son los que mueven el comercio nuestro”.

