LU 24, con “Tito” Lemos en Norfolk

A 48 horas de la pelea que enfrentará en Norfolk, EEUU a Gustavo “Tito” Lemos con Keyshawn Davis, Carlos Ordóñez, enviado especial de LU 24 junto a Adrián Etcheverry, presenciaron la conferencia de prensa que brindaron ambos púgiles ante los medios allí presentes, en el estadio Scope Arena de esa ciudad, donde se realizará el combate este viernes, alrededor de las 23:00.

“Estamos en la costa este, tenemos dos horas de diferencia con Argentina, en el otoño de una ciudad de muy pocos edificios, en un día totalmente normal luego de las elecciones”, dijo Ordóñez, respecto a lo que se vive luego del Supermartes, donde Trump ganó 52 a 48 % a Harris.

“Sobre lo que se viene respecto del pesaje, dijo que “Tito” estaba peleando en una categoría con unos tres kilos por sobre la que va a pelear ahora, y no puede pasar los 65 kilos, y al hidratarse puede andar en los 70 kilos por lo que se lo va a ver más grande que lo habitual, es un tema bastante complicado dar la balanza para todos los boxeadores, pero ellos no te dicen mucho, te dicen que están tranquilos, que van bien, y los vi muy relajados a todos”.

“Tito” Lemos: “Voy a tratar de dar un buen espectáculo y dejar bien parada la Bandera Argentina”

Luego de la conferencia de prensa, Carlos Ordóñez pudo hablar con ambos boxeadores, haciéndolo en primer término con “Tito”, quien dijo que “no le gusta nada” la conferencia de prensa ni el pesaje, a la vez que sostuvo que “fue un viaje más largo que el anterior, pero pudimos entrenar, estamos dando el peso y ahora ya descansamos un poco esperando la pelea”.

Sobre la alimentación, sostuvo: “me adapto rápido a la comida, fruta, yogur, y después del pesaje pastas, pero a los muchachos (por su equipo) se les complica porque es muy picante acá”.

“Estamos muy bien instalados, hoy hacemos un poco de cinta, como para dar el peso, y luego quedarme listo para el combate: 61.250 es el peso para mañana, y el viernes no puedo pasarme de 65,500”, sostuvo y luego dio un mensaje a la gente de Tres Arroyos y a sus seguidores: “Voy a tratar de dar un buen espectáculo y dejar bien parada no solamente la bandera de Tres Arroyos sino la de Argentina”. Creo que él se va a querer agrandar con su gente y no corretear tanto, les digo a la gente que esté confiada, les mando un saludo a todos los oyentes de Tres Arroyos”.

Davis: “La pelea para mí significa el Mundo”

Keyshawn Davis en tanto dijo que “la pelea para mi significa el Mundo, vendimos diez mil boletos y quiero agradecer a Dios por eso”.

“Me dio lagrimas ver que emocionados están los niños de verme, baile un poco con ellos, nosotros abrimos un gimnasio acá para apoyar a los jóvenes”, agregó y dijo que “en el festival pelearán también sus dos hermanos, y sobre eso, dijo que “es increíble, amo a mis hermanos, practicamos con ellos desde niños, quiero agradecer a Dios por eso”.

Consultado sobre si conocía a Gustavo Lemos, si había visto alguna pelea, Keyshawn dijo que “creo que va a dar la pelea mas dura de su carrera, creo que tiene muchas habilidades, pero creo que yo tengo más que él”, concluyó.

