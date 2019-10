LU 24 cumple 50 años, Alberto Ferrari lleva 48 de locución

Alberto Ferrari, quien fuera jefe de locutores en LU 24, habló con nuestra emisora recordando su paso por la radio en el momento que cumplía su segundo aniversario: “yo hace exactamente 47 o 48 años que comencé a trabajar en la radio y llevo esa cantidad de años de locutor. Yo llegué a LU 24 por concurso, no había formación como hoy en día pero había una vocación”, indicó en primer término.



“Empecé leyendo tanda con Silvio Ballone de profesor y jurado también, como tanta gente que uno recuerda de esos momentos. Pase por radios de Necochea, Tandil y Azul, yo iba entrenándome como locutor comercial de deportes”, sostuvo.

“Después de un tiempo pude recibirme de locutor nacional y pude trabajar en Carburando. En principio estuve un par de años en LU 24 y después volví en el año 1984”, manifestó, al tiempo que agregó que “la tecnología ha avanzado mucho, he visto pasar muchos cambios en la radio, como de trabajar parado en el comienzo y hasta que pudimos sentarnos para trabajar”.

“Me acuerdo de mucha gente con la que trabajé en la radio, como Eva Machado, Silvio Ballone, Omar Alonso, después llegó al equipo José Luis Basualdo en la segunda etapa que tuve yo”, sostuvo.

“Uno a veces siembra y el tiempo hace que las cosas se den. Yo por un problema familiar me tuve que radicar en Buenos Aires y con los años volví a trabajar en Carburando por temas de contacto y casualidad”, explicó.

También Ferrari compartió diálogo con Sergio Datri, actual locutor de nuestra emisora.