LU 24 presente en Claromecó acompañando a Recreativo Echegoyen (video)

28 febrero, 2026

Claromecó vive una previa al Concurso de pesca del Club Echegoyen con presencia de interesados tanto locales como de la zona.

LU 24 se trasladó a la Villa Balnearia con toda su logística y equipo de trabajo para acompañar el evento y transmitir lo que acontezca minuto a minuto a nuestra audiencia, plasmando en imágenes y videos también en nuestra web.

Además, siempre dando un valor agregado a nuestro trabajo, contaremos con la mejor cobertura aérea desde el avión de LU 24 auspiciado por Lactres, Connecta y Casa Vina.

El movimiento en la sede donde se venden las entradas es constante y desde la organización aspiran a superar las seis mil inscripciones.

