LU 24 presente en Claromecó acompañando a Recreativo Echegoyen (video)
Claromecó vive una previa al Concurso de pesca del Club Echegoyen con presencia de interesados tanto locales como de la zona.
LU 24 se trasladó a la Villa Balnearia con toda su logística y equipo de trabajo para acompañar el evento y transmitir lo que acontezca minuto a minuto a nuestra audiencia, plasmando en imágenes y videos también en nuestra web.
Además, siempre dando un valor agregado a nuestro trabajo, contaremos con la mejor cobertura aérea desde el avión de LU 24 auspiciado por Lactres, Connecta y Casa Vina.
El movimiento en la sede donde se venden las entradas es constante y desde la organización aspiran a superar las seis mil inscripciones.