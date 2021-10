LU24: Sergio D´Atri hace 31 años que es una de las “voces” de nuestra emisora

4 octubre, 2021 Leido: 23

Más allá de la trayectoria radial de LU24, que hoy celebra 52 años de permanencia, hay personas que han acompañado con su voz el transcurrir cotidiano identificándose como una de las “voces” de cada programa. Es el caso de Sergio D´Atri, que desde hace muchos años se desempeña en la emisora, “hace exactamente treinta y un años que trabajo en la radio, he pasado grandes momentos con los compañeros que a lo largo del tiempo pasaron por diferentes programas, aprendí y adquirí experiencia de cada uno de ellos. Trabajé en todos los turnos, emisiones especiales y transmisiones, y desde hace unos años gracias a que la Dirección de la radio me dio la oportunidad de trabajar en la sección del informativo y ayudando con los comerciales también.

Sergio recordó sus inicios con el recuerdo de mucha gente querida del medio, “ellos me fueron formando, me dieron el espaldarazo que te saca los miedos, me enseñaron, todo es agradecimiento hoy día”, reflexionó.

