Luana Simioni visitó la ciudad: “Desde la Izquierda decimos que el pago de la deuda no es una prioridad”

Este viernes visitó la ciudad la precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda Unidad Luana Simioni, y junto al precandidato a intendente de Tres Arroyos Matías Cirone estuvieron en los estudios de LU 24.



“Somos un fuerza que viene creciendo en el país y en Tres Arroyos también porque hay algo que nos caracteriza que es que siempre estamos del mismo lado. La Izquierda es coherente, no es como el resto que hoy están acá y mañana no sabes dónde van a estar, Massa es el mejor ejemplo”, expresó en primer lugar Cirone.

En tanto Simioni mencionó que “somos un frente electoral compuesto por los cuatro principales partidos de izquierda, en esta elección hemos logrado ampliar la unidad, un reclamo histórico y estamos muy contentos de poder reunir en el Frente de Izquierda de Unidad el 90% de la izquierda nacional, y lo hacemos no como un frente de ocasión presentándonos ante la sociedad cada dos años, sino como una síntesis de una pelea que damos todos los días, desde mi lugar, por ejemplo, como delegada de ATE en IOMA”.

Campaña sin grandes ideas

Simioni llegó por primera vez a la ciudad como parte de la intensa campaña que está realizando la lista encabezada por Nicolás Del Caño y Romina del Pla en el país. Se refirió a la campaña como “deslucida”: “No hay grandes ideas en debate, reformas para empeorar las condiciones de las mayorías populares y desde el lado de la oposición no se dice mucho que van hacer, simplemente dicen que van a renegociar la deuda del FMI, y hay una campaña de consensos negativos, ‘votame para que no vuelva el otro’, ‘votame a mi para que no se quede el que no está’”.

El pago de la deuda con el FMI no es una prioridad

“Desde el Frente de Izquierda somos claros en plantear que hay que debatir el futuro del país, que creemos que es lo que está en juego, en este compromiso que ha asumido el gobierno de Macri con el FMI y que se va a llevar 40 mil millones de dólares anuales de las arcas nacionales, 40 mil millones que van a faltar en salud, educación, salarios, en jubilaciones, en viviendas, es decir en las prioridades que sufre cualquier trabajador y su familia”.

“Desde la Izquierda decimos que hay que invertir las prioridades, que no puede ser el pago de esta deuda una prioridad, que es una sangría permanente de recursos del país, tiene que ser la prioridad mejorar las condiciones que padecen hoy el pueblo trabajador, empezando por recomponer los salarios que en el último año solamente perdieron un 20% frente a la inflación que no cesa, nacionalizando las empresas de servicios públicos no para que las administre algún burócrata de ocasión del Estado, sino para que sean gestionadas por trabajadores, usuarios con supervisión de técnicos y especialistas de las universidades públicas”, explicó. Además dijo que son temas de agenda, seguidos de la legalización del aborto, derechos de las mujeres en general, y que se aplique la educación sexual integral en las escuelas.

“Nosotros somos un fuerza socialista, anticapitalista, de trabajadores, que no nos proponemos gestionar el capitalismo con algún rostro humano porque es un sistema basado en la desigualdad donde la mayoría que produce la riqueza es la que nunca la ve, es la que siempre tiene que poner el esfuerzo, la que siempre paga las consecuencias de crisis como las que se vienen producto del ajuste que va a imponer el FMI”, concluyó.

Charla en el local partidario

Más tarde realizaron una actividad en el local partidario de Quintana 185, en donde se dieron a conocer las propuestas de éste espacio, se despejaron dudas para luego enviar sugerencias para el último tramo de la campaña.