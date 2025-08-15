Lubricentro Acuario celebra su 15º aniversario en la ciudad (Audio)

El móvil de LU 24 visitó a Lubricentro Acuario en su 15º aniversario y habló con su Propietario Armando Vaccani quien dijo “por más que sean los primeros quince años, parece que fue ayer cuando abrimos por primera vez”.



“Comencé con Ramón un amigo y después se sumó mi familia. Acá encontraras de todo, por lo que les agradecemos a nuestros clientes y proveedores que nos visitan a diario”, afirmó.

“En este último tiempo, a pedido de los clientes agregamos un Kiosco brindando otra alternativa de venta, sumando una posibilidad más para competir con los demás comercios de la cuadra”, contó.

“Abrimos nuestras puertas muy temprano para ofrecer la atención permanente, aunque, ya que en el pasado no teníamos un horario fijo y actualmente definimos atender de 8:00 a 13:00 y 16:00 hasta 20:30 o 21:00 dependiendo de la cantidad de movimiento en la calle”, aclaró.

“Tengo el placer de trabajar con mi yerno Víctor quien le doy todo el trabajo administrativo y la remontada laboral fue gracias a el quien me incentivo a comprar nuevos productos”, agradeció.

“Trabajamos con todas las tarjetas y medios de pago sabemos que sino haces eso no podemos vender hoy en día la mayoría se maneja con la virtualidad”, concluyó.

