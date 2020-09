Lubricentro “El Ruso” en constante crecimiento comercial

Desde hace 6 años que se ubicaron en la esquina de Av. Caseros y Av. Ameghino, Lubricentro “El Ruso” no ha parado de crecer y sumar nuevos productos para ofrecer a todos sus clientes de la mano de una excelente atención y asesoramiento.



Carlos Aristain, su titular habló con LU 24 y consideró que “si bien ahora la cosa no está fácil, tampoco imposible. Hay que tener ganas de trabajar y honestidad; atendiendo al cliente de la mejor manera”.

Mencionó que el horario de atención es de 8 a 13 y de 15 a 20 horas de lunes a sábado.

“Hemos incorporado muchas cosas, repuestos, artículos de limpieza, refrigerantes y hacemos distribución al campo sin costo. Somos accesibles en las ventas, le buscamos la vuelta al cliente”, sostuvo.

Recordó que es una firma familiar y el esfuerzo que le representó llegar a este momento “hoy me puedo ir a mi casa tranquilo, porque mis hijos ya me han superado, han aprendido mucho y asesoran bien al cliente”.

