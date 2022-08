Lucas Boneiro: “Dalma la sacó baratísima”

31 julio, 2022 Leido: 148

El árbitro Lucas Boneiro se refirió a lo sucedido en la cancha del Ventarrón, y afirmó: “me llama mucho la atención lo que pasó, porque Dalma estaba haciendo un partido excelente, y este muchacho en una infracción que ella cobra a favor de Deportivo Independencia, una falta clara, la increpa. Dalma le saca la amarilla para tratar de calmarlo: el jugador la empieza a putear, saca la tarjeta roja, y ahí es como que lo quieren sacar al jugador, viene el arquero, que es el hermano de él, y ahí empieza el griterío, Dalma lo expulsa porque la agredió verbalmente y yo me arrimo para tratar de cubrirla a ella, y este muchacho –por el aprehendido- sale por el costado a pegarle como se vio de la manera más cobarde que puede haber, a una mujer que no se lo esperaba, la sacó baratísima, yo creo que lo más fuerte es el golpe emocional, yo lo que pude decirle a Dalma es que “ya terminó todo, de acá vamos a la comisaría y al hospital”, y veo que se le quiere ir encima, fue algo tan inesperado que ni la Policía se lo imaginaba, se metió corriendo a la cancha”.

“El arquero se acercó después, pidiendo disculpas, yo quiero rescatar a la gente de Garmense, dijo y agregó que “había muchos chicos en la cancha, estaban las de futbol femenino de ambos equipos, y uno no entiende la actitud, ademas que no justifica la agresión, vas ganando 2 a 1”.

“Nos podemos equivocar, como se equivoca el técnico, como se equivocan los árbitros que vienen de afuera”, manifestó y remarcó respecto a las designaciones de las árbitras, que “no puedo asegurar que lo hayan cambiado; yo había trabajado con Dalma en Echegoyen y Quilmes, y es tremendo el trabajo que hizo; después decimos que queremos sumar más árbitros, esto no puede ser porque si pasaba en los últimos quince o veinte minutos del primer tiempo no había un solo policía, y qué pasaba con nosotros, porque a este chico si no lo paraba la policía violentaba a dos o tres o cuatro más”.

“Creo que es una decisión que tienen que rever los delegados, sé que el tema económico preocupa pero vamos a tener que pensar en asegurar más la integridad de los árbitros, no puedo entender como este personaje, porque no lo puedo llamar persona, hizo”, manifestó.

“Esperemos que cambie, que la gente vaya un poco más tranquila a la cancha, a veces pasa en la zona del alambrado que enloquecen a los de adentro, vamos a tener que rever eso, somos humanos, se equivoca el VAR, que tiene 50 cámaras”.

Volver