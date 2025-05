Lucas Brítez al frente del Consejo Escolar en reemplazo de Gabriela García

28 mayo, 2025 0

Con motivo de la licencia solicitada por la Presidenta del Consejo Escolar, Gabriela García, asumió el cargo de manera temporal hasta el 27 de Junio. Ante esto mantuvo un diálogo con Lu24 en donde destacó su labor en el Consejo desde hace ya 4 años y su disposición de continuar en esa línea de acompañamiento a las instituciones educativas del distrito.

Sobre su experiencia dentro del Consejo destacó los primeros dos años en donde junto a tres consejeros del Movimiento Vecinal se logró formar un gran equipo de trabajo, ocupando el cargo de secretario del cuerpo y desarrollando la actividad sin pensar en los cargos de cada uno.

En cuanto a la conformación del Consejo en sí, el cual debería contar con seis integrantes, y siendo cinco en la actualidad, Brítez explicó que el faltante se debe a que los partidos políticos que integran las listas, cuando se hace el ofrecimiento a los suplentes, no están esperando asumir el cargo, ya que, a diferencia del Concejo Deliberante, los trabajadores del Consejo Escolar no tienen sueldo, sino una dieta mínima que alcanza los $520.000 pesos. Para Brítez, quien no tenga trabajo “venir al Consejo a cobrar eso no es redituable”, al tiempo que consideró que en el caso de ser docente y tener que relevar su cargo, tiene su problemática.

Con respecto a la comunicación con el Poder Ejecutivo, Brítez solicitó una reunión con el Intendente, destacando que ya hubo un primer encuentro en donde se trataron temas inherentes al funcionamiento del Consejo y las suplencias, entre otros temas, al tiempo que se encuentra a la espera de la confirmación de una segunda reunión para considerar cuestiones como el transporte, el fondo educativo, entre otras.

Junto a Lucas Brítez continuarán en sus funciones Sol Urquiaga como Secretaria, Cristian Lagrecca, Tesorero y Victoria Vázquez como Vocal.

