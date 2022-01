Lucas Britez y la nocturnidad en Claromecó: “los jóvenes tienen que participar de la búsqueda de alternativas”

El consejero escolar Lucas Britez, uno de los dirigentes políticos más jóvenes de Juntos por el Cambio y además residente en Claromecó, aseguró hoy que es fundamental que se los escuche a los adolescentes como actores fundamentales de la cuestión de la nocturnidad en la localidad balnearia. “Nos llamó la atención que a la reunión convocada el martes, donde hubo concejales, referentes de la noche y padres, no se haya invitado a jóvenes”, consideró.

Y en cuanto al eje de ese encuentro, advirtió que sería importante generar una zona específica para locales nocturnos “como ya funcionó en otras épocas, pero evitando el uso residencial futuro y delimitándola claramente”. No obstante, instó a tener en cuenta que “la tendencia actual entre los jóvenes no pasa por ir a los boliches. Hoy se elige reunirse al aire libre. Por eso, lo que está pasando en los médanos requiere algún tipo de intervención, porque más allá de que es una tendencia, es riesgoso, hay una sola ambulancia con doble tracción para responder a accidentes, y es fundamental controlar”.

Lo cierto es que hoy por hoy, consideró, si no se permite acceder a los médanos donde se realizan habitualmente los encuentros, los chicos terminan circulando por las calles de la localidad y generan quejas entre los turistas. Por eso, estimó que una solución puede ser el proyecto del que es autor y que apunta a la creación, con la participación de las juventudes de distintos partidos políticos, de un espacio público municipal que desarrolle una oferta para la noctunidad en Claromecó. Y abogó por que se traten las propuestas apuntando “a la planificación, que es algo ausente en Claromecó en varios aspectos. Esta reunión se hace a mediados de enero cuando ya había inconvenientes desde el año pasado”.

Finalmente, admitió que una fiesta como la propuesta para este fin de semana, que finalmente quedó en suspenso por cuestiones de habilitación, “podría haber sido una buena alternativa, porque anoche ya se vio que no hay nada para hacer, más si no se va a permitir bajar a la playa y la gente seguirá dando vueltas por el pueblo, porque siempre hay algún que otro incidente. Pero hubiera sido bueno haber sabido en qué condiciones se iba a desarrollar, no estaba claro el ingreso al predio, recién ayer se estaban vendiendo entradas, entre otros aspectos importantes”.

