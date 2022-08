Lucas Bruzzese: “los productos de Tostex llegan a todo el país”

23 agosto, 2022

Los productos de Tostex han llegado a los centros de esquí más visitados del país y las clásicas y sabrosas cintitas son preferidas entre el turismo de invierno. En todos los centros comerciales, drugstores y puntos de ventas de los lugares de turismo de invierno, hacen gala los productos fabricados en Tres Arroyos. Y en este sentido, el empresario Lucas Bruzzese aseguró que “los clientes con los que tenemos buena relación nos mandan fotos, por ejemplo la de los productos con la nevada; otras veces de la playa, o de Mendoza, y compartimos esta imagen de las cintitas porque nos gustó mucho. De hecho llegamos con nuestros productos hasta Tierra del Fuego; estamos en casi todo el país”.

Por otra parte, advirtió que la actualidad económica no ha tenido un impacto tan significativo en los artículos del rubro alimenticio que no tienen valores tan altos y que permiten solucionar el desayuno o la merienda. “No estamos entre los rubros más castigados, aunque no somos ajenos a lo que pasa y nuestros insumos, logística, costos fijos y salarios han aumentado. Pero tratamos de trasladar lo menos posible a los precios finales para no perder mercado y ventas y que el cliente nos pueda seguir eligiendo”, concluyó.

