Lucas Carrozzi: “en el Concejo Deliberante ves la política desde otro lado”

29 noviembre, 2023

Estos últimos días, en LU 24 hemos conversado con distintos concejales que dejarán su cargo este 10 de diciembre para que realicen un balance de su gestión. Este miércoles fue el turno de Lucas Carrozzi, del Movimiento Vecinal, que esta mañana se refirió a su paso por el Concejo Deliberante.

En tal sentido, Carrozzi, sobre sus orígenes, comentó: “mi llegada fue desde la mano de Guillermo Salim. Cuando uno pasa por el Concejo Deliberante viene con una idea y se encuentra con algo distinto, es un aprendizaje importante y ahí ves la política un poco desde otro lado u otra manera.”

Y agregó: “uno desde afuera piensa que es más sencillo de realizar determinados cambios, pero hay que consensuar, que no es algo tan fácil. Hay muchas leyes provinciales y nacionales que uno no puede pasar por arriba, que también esto pasa cuando queremos hacer cosas por el vecino”

Finalmente, y acerca de su rol y futuro, concluyó: “yo estuve muy pegado al ejecutivo y fui secretario de producción, trabajé mucho con Mariano Hernández y Matías Fhurer. Creo que hicimos cosas y estoy contento con lo realizado y ayudando a algún vecino con las habilitaciones de las industrias. Seguiré participando en el partido, pero no en la Comisión Directiva.”

