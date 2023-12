Lucas Carrozzi: “me llevo infinitas experiencias de trabajo y grandeza”

10 diciembre, 2023

Lucas Carrozzi, integrante del bloque del Movimiento Vecinal, agradeció a los concejales en el acto de cambio de autoridades y dijo: “solo tengo palabras de agradecimiento a todos los concejales con los que me tocó compartir este Concejo Deliberante. Por el buen trato que han tenido siempre conmigo y el respeto en todas las comisiones, sesiones y pasillos”.

Y concluyó: “El Movimiento Vecinal me permitió estar sentado en esta banca durante 4 años. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Don Carlos Sánchez, que en mi función de Secretario lo he podido conocer profundamente y me llevo infinitas experiencias de trabajo y grandeza.”

