Lucas Mulder y los números de la pesca: viven unas 20 familias, pero el kilo de pescado se paga 120 pesos

11 mayo, 2022

En un período del año en el que la pesca suele aflojar, Lucas Mulder dio detalles de cómo se desarrolla la actividad y cómo se comercializa el producto en Claromecó, donde entre 20 y 30 familias, en 12 o 13 lanchas, viven del rubro en forma directa. “El año se divide en varias temporadas y tipos de pesca; esta es la más floja, y en agosto y septiembre arranca lo fuerte, con los canastos y trasmallos. Y lo que obtenemos lo vendemos parte en Claromecó, pero un 95% se va a Mar del Plata y Necochea. Normalmente se tienen dos o tres compradores de confianza, y si uno está atorado se le manda a otro. Hoy la comercialización es mucho más sencilla, a través de los teléfonos, que en la época de mi papá o de mi abuelo”, aseguró Lucas a LU24.

“Es difícil vivir solamente de la pesca; yo le tuve que sumar la parte de comercialización porque no se hace fácil crecer. La pescadería nuestra cumplió 10 años y ya pasamos tres temporadas con el foodtruck; durante el año sí pescamos solamente. Los costos se han ido muy arriba, usamos motores importados con precio dólar blue, y al pescado no le suben el precio los compradores, por eso quedamos cada vez más lejos. Al pescado entero no le podés cargar la inflación, tiene un precio y ahí se queda. Y las redes son importadas también”, sostuvo.

Se sale a pescar según el clima, no hay sábados y domingos, y la suerte está dada por la presencia o no de pescado; en el año el promedio puede llegar a las 14 salidas por mes. Pero los precios no ayudan: el pescado entero se paga a razón de 120 pesos el kilo al pescador, mientras que al mostrador llega a unos 800 pesos.

