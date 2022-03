Lucas Oviedo asumió como delegado de Reta

7 marzo, 2022 Leido: 303

Esta mañana, el intendente Carlos Sánchez puso en funciones a Lucas Oviedo como nuevo delegado de Reta.

El acto se desarrolló frente a la Delegación Municipal y contó con la presencia de Daniel Civetta, quien estuvo a cargo de la repartición de manera interina, funcionarios, trabajadores, representantes de instituciones y vecinos.

Sánchez: “Reta tiene un futuro de crecimiento importantísimo”

El intendente Carlos Sánchez destacó la labor de Daniel Civetta y agradeció a Lucas Oviedo por asumir este desafío.

“Tras la renuncia del delegado anterior, Daniel Civetta vino de alguna manera a salvar un espacio de tiempo que era justamente la temporada. Él y el grupo de gente que trajo de la Municipalidad de Tres Arroyos, junto a todos los empleados que tiene la Delegación, han hecho un trabajo que no fue fácil porque veníamos de una pandemia y nos visitó gran cantidad de gente, como pasó en toda la costa atlántica y otros lugares”, sostuvo.

Asimismo, el Jefe Comunal manifestó que “hay conformidad por el trabajo que se hizo durante el verano”.

“Todos entendemos que Reta tiene un futuro de crecimiento importantísimo”, resaltó Sánchez y anunció que hay planificadas distintas obras como cordón cuneta, refaccionar la plaza y continuar con las mejoras en el edificio de la Delegación.

Oviedo: “Las puertas de la Delegación están abiertas”

Por su parte, Oviedo aseguró que “desde el día uno he recibido el apoyo de la gente de la Sociedad de Fomento, de Bomberos Voluntarios y de la escuela. Quienes vivimos acá sabemos las necesidades que tiene el pueblo”, expresó al tiempo que agradeció a Civetta porque “en estos tres meses se demostró que trabajando en equipo se puede sacar al pueblo adelante. Daniel hizo un trabajo magnífico con su gente. Siguiendo el camino que él marcó el pueblo no puede decaer”, ponderó.

Además, expresó que “las puertas de la delegación están abiertas, recibiremos todas las críticas constructivas porque entre todos vamos a sacar el pueblo adelante”.

Civetta: “Parte de mi corazón queda acá”

A su turno, Civetta agradeció a “toda la comunidad de Reta por el apoyo y recibimiento que me dieron a pesar de que no era del pueblo y no me conocían, espero haber estado a la altura de las circunstancias”.

Asimismo, tras agradecerle al intendente Carlos Sánchez por su designación, dijo que “este desafío me enriqueció muchísimo en mi larga carrera como municipal” al tiempo que sostuvo que “aprendí a querer Reta, yo no había venido nunca a pasar un verano, aunque no me mojé los pies ni me bañe en el mar, pero la verdad es que me gustó y voy a seguir viniendo como turista y para darles una mano en apoyo a Lucas y a los empleados, porque así lo quiere el Intendente, para seguir mejorando este lindo pueblo”.

También tuvo palabras de agradecimiento para el equipo de trabajo y afirmó: “parte de mi corazón queda acá”.

