Lucas Oviedo destacó el equipo que lo acompaña en la Delegación de Reta

19 junio, 2022 Leido: 47

Lucas Oviedo transita ya varios meses como delegado municipal en Balneario Reta, y entrevistado por LU 24, aseguró hoy que los temores que tenía antes de iniciarse en la gestión pública se disiparon gracias a que cuenta con un muy buen equipo de trabajo. “Hay un equipo consolidado, toda la Delegación está trabajando en armonía, así que si ellos están bien, yo también lo estoy”, aseguró el funcionario, que desde el 7 de marzo de este año ha tenido que combinar además su trabajo al frente de Reta con sus presentaciones artísticas, muy demandadas tras su exitoso paso por “La Voz Argentina”.

“Encaramos una poda integral, y aguardamos contar con una grúa para completar la tarea en árboles muy altos. Pero el pueblo en líneas generales ya ha quedado podado. Y estamos haciendo mucho hincapié en el mantenimiento de las calles. Además, trabajamos con la idea de cambiarle un poco la cara a la entrada a Balneario Reta; hay algunas ideas que han surgido del propio equipo del Corralón, colocaremos cartelería y luminarias, agrandaremos las banquinas, se prevé forestar también el acceso y en otros lugares del pueblo”, describió.

Vínculos y agradecimiento

Finalmente, confesó que no mira televisión, pero sí algunos contenidos que se suben del reality “La Voz Argentina” en YouTube. “Miro esos pedacitos, me gustan, pero sobre todo lo que me quedó del programa son los vínculos con los chicos que pasaron por la edición 2021, con quienes compartimos una sensación sobre todo de nostalgia. Tengo mucho cariño por chicos que son de Corrientes, de Mendoza, y con ellos seguimos hablando siempre, porque a pesar de la distancia el vínculo sigue siendo muy lindo. Y por supuesto me alegra que los chicos que están hoy tengan su oportunidad, porque es una bendición de Dios estar ahí, abre muchas puertas”, concluyó.

Volver