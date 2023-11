Lucas Oviedo: “no tengo pensado seguir en el cargo”

17 noviembre, 2023

Este viernes por la mañana, Lucas Oviedo, delegado municipal en Reta, habló con LU 24 y realizó un repaso sobre lo que viene haciendo en esta localidad casi dos años de haber asumido en el cargo. Además, también se refirió a la temporada de verano que se viene próximamente en ese lugar.

Oviedo, detalló: “la idea es cuando uno toma la decisión de estar a cargo de una delegación municipal, es tratar de embellecer y hacer cosas que veía que eran las falencias que para mí había en el pueblo. Algunas cosas las pudimos hacer y otras quedaron en el camino, pero fue algo muy lindo.”



Además, y sobre lo más importante realizado para él, destacó: “hicimos un playón y la plaza principal, porque no teníamos ese tipo de espacios para los chicos. Creo que las partes más vulnerables en Reta son siempre los más chicos y la gente más mayor.” Y añadió: “me quedé con ganas de ver la plaza en un predio que habíamos limpiado y que está ubicado en calles 34 y 21.”

Por otro lado, expresó que: “por lo pronto, dejé la renuncia en manos del futuro intendente, fue una decisión propia y familiar. No tengo pensado seguir en el cargo. Me gustó muchísimo la experiencia, creo que cuando uno está en este lugar, desde algún punto, transforma algunas realidades.”

Y finalmente, de cara a la próxima temporada, concluyó: “Reta viene en crecimiento terriblemente, tanto en construcción como en pedidos de bajadas de luz y la gente que viene los fines de semana. Esta temporada será magnífica como todas las que vienen año a año hace ya un tiempo”.

