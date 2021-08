Lucas Oviedo podría volver a “La Voz” luego de un pedido de Montaner a través de Twitter

5 agosto, 2021

El lunes pasado el cantor de Reta, que participaba en el programa “La Voz Argentina” (Telefé) impactó con su voz a La Sole, pero no fue suficiente para que tomara la decisión de conservarlo en su equipo, luego de que interpretara “Sin principio ni final” de Abel Pintos junto a Francisco Benítez.

Soledad, habría elegido a Francisco Benítez para “batallar” contra Lucas Oviedo, que en las “audiciones a ciegas” demostró que a pesar de una trastorno de tartamudez podía cantar perfectamente.

En esta instancia de batallas, los demás integrantes del show, podrían haber “robado” a Lucas para que a partir de ese momento se “mudara” a otro de los teams, pero decidieron no hacerlo.

En las redes sociales, específicamente en Twitter, un usuario no dudó en escribirle a Pastorutti para hacerle saber su opinión: “Qué gran error Sole, enfrentarlos a tus dos mejores cantantes para enfrentar a cualquiera. Ojalá el resto pierda por no haber robado a Lucas. Juro que lloré de bronca”. Motivada por el tuit, Soledad no dudo en responder y dijo: “Te respeto pero ambos cantaron lo que eligieron y los mejores se miden con los mejores… ambos brillaron por eso”.

La Voz Argentina continúa avanzando y siguen dándose las batallas de los distintos equipos, Ricardo Montaner se habría arrepentido de una decisión, quien también, por medio de su cuenta de Twitter, pidió por la vuelta de un participante proveniente de los pagos tresarroyenses.

En esta instancia de la competencia, los coaches deben elegir entre los participantes que se enfrentan quién lo hizo mejor y quién se ganó el derecho a seguir en La Voz Argentina.

Por supuesto que las batallas no siempre tienen el mismo nivel y a veces quedan afuera cantantes que lo hicieron realmente bien. Para esas situaciones, se creó el recurso del robo, donde otro coach puede elegir llevar al participante eliminado a su equipo.

“Y pensar que anoche no salvaron a Lucas en La Voz Argentina. #QueVuelvaLucas. Hagan algo”, escribió Montaner, a la vez que arrobó a sus compañeros del jurado y autoridades del canal.

Montaner, en el programa del lunes, luego de que cantara Lucas junto a Francisco aseguró que “acabamos de vivir el momento más sublime hasta ahora en el programa”, antes de que la cantante decidiera quien avanzaba.

