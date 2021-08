Lucas Oviedo presentó su videoclip “Ahora” y mostró los hermosos paisajes de Reta

16 agosto, 2021

El cantante Lucas Oviedo, que se encuentra participando en el reality televisivo La Voz Argentina, de Telefé, presentó en YouTube y redes sociales, un videoclip en el cual canta el tema “Ahora” y además, muestra de fondo la inmensa belleza de Reta.

El bombero de la localidad tresarroyense de Reta, comentó a LU24 que esta producción “se venía armando con Maximiliano Villafañe que fue el editor y quien grabo las imágenes con Isabel Codoño, que es de Reta también” y en lo que respecta al tema elegido, indicó que “es una canción que yo quería cantar, porque fue Fran Benítez quien me la presentó, con el que competí en la batalla”.

Asimismo, explicó que está intentando crecer más allá de la oportunidad que le brinda la participación en el programa televisivo, y aseguró que “es la influencia total de lo que está pasando hoy, estoy muy agradecido con la gente de Telefé y La Voz, porque me da la posibilidad de que un montón de gente me conozca”.

Refiriéndose a su participación el La Voz, comentó que recientemente “tuve una batalla con Luisito Carrasco que es un muchacho de Rio Negro, una bestia, me ha tocado tener batallas con gente muy buena, y tuve la suerte de ganar la última batalla, y ahora se viene la final, a los que vamos los ganadores de las batallas”. En ese sentido, indicó que de la final resultan tres los seleccionados, y de ellos, se elige uno.

Luego de su batalla con Fran Benítez, en la que no logró ser elegido por La Sole, pero después de una campaña en redes sociales, en la que influyó además de los espectadores, la opinión de Ricardo Montaner, logró participar de “El Regreso”, dándole la posibilidad de ingresar nuevamente al ruedo, y en cuanto ello, expresó que “realmente estoy muy contento de que me hayan elegido para El Regreso, porque había muchos chicos afuera del certamen, pero yo ya gane cuando pasé el casting”.

Comentando sobre su batalla con Francisco, que logró tener en YouTube más de 2 millones de reproducciones, Lucas sostuvo que “con Fran somos muy amigos, y el objetivo era ese, el plan era que la canción tenía que salir perfecta, porque si pasaba Fran, me robaban a mí y si pasaba yo lo robaban a él” y agregó que “habíamos trabajado muchísimo, la idea no era competir, sino compartir ese escenario, creo que es la batalla que más reproducciones tiene”.

Con respecto a los detalles del videoclip que presentó hace dos días, el cantante comentó que “lo filmamos en un par de semanas, en un estudio de Copetonas se grabó lo que es la música” y añadió que “la canción se llama “ahora” y pueden buscar Lucas Oviedo-Ahora en YouTube”.

Para finalizar, aseguró que “me voy a enfocar más de lleno en lo que es la música, tal vez la tenía un poco abandonada hace algunos años, e intentare trabajar un poco más profesionalmente”.

