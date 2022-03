Lucas Oviedo, tras ser designado como delegado de Reta: “es un desafío enorme y un orgullo”

2 marzo, 2022

Lucas Oviedo fue designado como nuevo delegado municipal de Reta. Asumirá el próximo lunes 7 de marzo y sucederá en el cargo a Daniel Civetta, quien viene cumpliendo la función de forma interina.

“Es una propuesta que lleva un tiempo, la decisión se tomó con el grupo familiar y aceptamos porque realmente se vio un cambio terrible en esta última temporada de parte del trabajo que ha hecho Daniel Civetta y de la Asociación de Fomento que está haciendo cosas muy lindas por el pueblo”, afirmó en diálogo con LU 24.

Asimismo, dijo que “dan ganas de ser parte de este equipo de trabajo. Es un desafío enorme y un orgullo para mí estar después de Daniel, una gran responsabilidad. Vamos a trabajar un tiempo más en conjunto, él apuntalando y marcándonos el camino, dejó la vara muy alta”.

Sobre cómo manejará su carrera artística tras asumir este compromiso, explicó que “vamos a ir llevando las dos cosas de la mano. Estuve hablando con un chico que también se desempeña en la música y en una gestión política y recibí varios consejos. Eventos chicos ya no haré, si fiestas nacionales y provinciales”.

Finalmente, contó que “solamente lo sabían mi familia, Daniel y el intendente Carlos Sánchez, no le habíamos dicho a nadie. Espero que la gente de la localidad lo tome bien porque a Reta lo llevo en mi corazón, me ha brindado muchísimo y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para dejar el pueblo más lindo de lo que es”.

