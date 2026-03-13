(audio)Lucas Stornini dejó LU 24 por cuestiones de salud

13 marzo, 2026 216

“Llegó la hora de hacer una pausa y escuchar al cuerpo”, dijo Lucas Stornini al dejar la conducción del programa “Buenos Motivos” el que comenzara el 14 de octubre de 2024.

Según manifestó al aire, Lucas, su decisión “tiene que ver con una decisión muy personal, en muy buenos términos desde lo humano, con la posibilidad de decir lo que te pasa y lograr el entendimiento del otro lado, es importante, tiene que ver con una decisión muy personal basada en las señales del cuerpo; al cuerpo a veces hay que escucharlo y creo que llegó la hora de hacer una pausa pero esto no significa quedarme quieto, de ninguna manera, amo la radio y no puedo concebir la vida sin la radio, pero por el momento de poner un freno, tener un pequeño descanso, de “parar la pelota” llevándolo a términos futboleros, es justamente esa pausa que estoy necesitando, por cuestiones muy puntuales, no es nada grave, estoy bien pero al cuerpo hay que escucharlo, por supuesto quiero agradecer a la dirección de la radio, a José Luis Basualdo, por la oportunidad, la confianza, y por supuesto a todos mis compañeros que me han hecho más llevadera mi experiencia aquí en la radio.

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