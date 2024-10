Lucas Stornini se suma a la familia de LU 24

Desde el próximo lunes 14, el locutor Lucas Stornini estará en LU 24, de 15:00 a 17:30 con “Buenos motivos” la nueva propuesta en la tarde de la radio.

Lucas visitó el estudio este lunes y dijo que llega “para pasar la tarde juntos, con información, actualidad con el servicio informativo y deportes y charlas para que la persona se sienta cómoda, con la idea de darle un perfil regional por la llegada que tiene la radio, y a veces con la vorágine tal vez no esté tan presente, por lo que trataremos de reflejar lo que pasa en la zona, también la comunicación con el oyente”.

“Siempre fui un bicho de radio y ahora puedo llegar a la AM”

“Soy un privilegiado por haber tenido la educación desde chico, siempre tuve muy claro la posibilidad de estudiar locución, y ahora puedo llegar a la AM, siempre fui un bicho de radio, me gustaba mucho conocer la trastienda, conocer qué pasaba cuando el micrófono se apagaba, yo me lo imaginaba de otra manera, y fui tomando vínculos con la gente de radio”, expresó.

“Estaremos entre Sobremesa Tropical y Folklore en los Tres Arroyos: seguramente haremos el pase entre ambos programas, iremos perfilando día a día y seguramente el oyente irá proponiendo lo suyo, nos escuchamos”, concluyó.

