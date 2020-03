Luces raras en la costa: Claudio Ferrín dio pormenores del avistaje

Ante la difusión de imágenes en las que se ven salir del mar extrañas luces hacia el cielo y teniendo en cuenta la repercusión generada luego de difundirse por LU 24 tal situación, la radio entrevistó, en sus estudios, a Claudio Ferrín, quien fuera co-protagonista de esta historia, ya que durante una charla de Whatsapp con una amiga que se encontraba en un balneario de Claromecó, se tomó la foto en la que parece que tres figuras salen hacia el firmamento desde la masa acuática.



Ferrín refirió haber recibido llamados y consultas desde diversos puntos del país, y relató de manera precisa el suceso, que ha conmocionado a numerosas personas y despertado el interés de investigadores, como la Federación Argentina de Ovniología de Luis Burgos.

“Estábamos hablando con una amiga, ella me decía lo bueno que estaba el clima en el anochecer mientras se encontraba en un parador, y como prueba saca una foto y me la manda por Whatsapp. La recibo, yo iba caminando y cuando la abro me encuentro con las tres figuras verdes que salían del mar; se lo comunico y ella me manifiesta lo mismo, todavía yo le preguntaba si había puesto una pluma frente al celular para lograr un efecto, pero no fue así, es lo que se ve”, contó.

“Inmediatamente sacó otra foto consecutiva, me la envió y en esa no hay luces, fue cuestión de segundos”, dijo Ferrín, quien se convirtió, insospechadamente, en centro de atención por parte de personas especializadas en el tema ovnis.

