La intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez habló con LU 24 sobre la reunión que mantendrán 27 jefes comunales radicales con el gobernador Kicillof sobre asuntos pendientes para poder avanzar sobre los mismos, en una reunión “a agenda abierta, seguramente con todos los ministros”, según manifestó.

“El encuentro iba a ser mañana –por este martes-pero por cuestiones de agenda del gobernador se postergó una semana así que 27 intendentes radicales estaremos reuniéndonos” dijo inicialmente, y luego se refirió a los distintos puntos que impulsan para su tratamiento.

Relató que “la mayoría de los reclamos son sobre las prestaciones de salud, sobre todo lo que sucede con IOMA, que no funciona bien en algunos municipios, sobre todo por las cápitas que se pagan al municipio por la ocupación de camas, que IOMA paga unos 4 mil pesos cuando sabemos que la internación en una clínica privada salía mucho más, y unos 100 pesos por análisis clínicos cuando sabemos que cuesta mucho más la internación. No es un reclamo en sí mismo porque cada vez aumenta más la demanda en el sistema de salud pública y en el caso de Chaves el único efector es el Hospital, por lo que pediremos que se aumenten los montos”

En lo que hace a obras públicas retrasadas, Gómez dijo que no hay ninguna obra provincial parada, sino que la que depende del gobierno nacional, es concretamente la obra de cloacas en De La Garma, por lo que hablamos con el ministro Katopodis en la Provincia pero depende de un convenio que se realice con el nivel nacional”. También en referencia a nuevas iniciativas, dijo que se gestionan tres aulas para la escuela 20.

Sobre la pulseada que se da entre Nación-Provincia, la intendenta dijo que “vemos con buenos ojos ir y sentarnos con la gobernación, pero no lo vemos como un peso, hay buen diálogo y los proyectos que he llevado para el distrito siempre le hemos estado buscando la buena forma, siempre con sinceridad, para ver si se pueden hacer o no”.

“Es tiempo que la dirigencia política entienda que nosotros estamos sentados en estos lugares para poder encontrar soluciones para nuestros vecinos y vecinas y mejorar su calidad de vida por lo que no importa si sos más o menos alfonsinista, si sos o no kirchnerista no importa uno tiene que solucionar la calidad de vida y si uno entiende ese objetivo de ahí se puede trabajar de todos juntos”, esgrimió.

“Creemos que hay que construir, porque nosotros tenemos el objetivo en claro, y cuando uno hace política, de ahí todos los proyectos tienen que ir para adelante”, finalizó Gómez.

