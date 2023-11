Lucía Gómez ante el desafío de gobernar Gonzales Chaves

24 noviembre, 2023

La intendenta electa de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, habló con LU 24 respecto al primer encuentro realizado con el actual jefe comunal y dijo que en “se establecieron varios puntos para trabajar en la transición, ya hay un intercambio entre los funcionarios actuales, pero no tenemos un panorama económico, por lo que nos deja un poco a ciegas para empezar a gobernar” y afirmó que el presupuesto 2024, será elaborado por las nuevas autoridades y se tratará en diciembre, dijo.

“Me preocupa el sistema de salud y el estado de los caminos rurales que son intransitables y el estado del parque vial hay maquinas que les faltan ruedas, no hay tractores; había un proyecto para la cooperativa de De La Garma y la creación de un ente vial”, relató y sostuvo asimismo que “muchos productores dejaron de pagar la tasa a la hectárea y dijeron que la empezarán a pagar luego del 10 de diciembre”.

Los nuevos funcionarios

Respecto a la conformación de su gabinete y los distintos funcionarios que la acompañarán en las distintas áreas de gobierno Gómez dijo que “Tiago Aranzabe será asesor General de Gobierno, lo que se denomina comúnmente Jefe de Gabinete; Juliana Dekker la Secretaria de Gobierno; Evelyn Pogorzelsky irá a la de Hacienda y en la Secretaría Legal y Técnica estará Rodrigo Echayre; el ingeniero civil Thomas Marochi estará en la Secretaría de Obras Públicas, y como referente de Salud, José Martínez, y el actual concejal tresarroyense Cristian Ruiz es el nuevo Subsecretario de subsecretario de Desarrollo Social y Comunitario.

Las delegaciones: Orellano en De La Garma y Etchegaray en Barra

La delegada de la localidad de De La Garma será Marcela Orellano, quien tiene experiencia en el gobierno municipal porque trabajo en la Unidad Sanitaria y tiene ganas de mejorar el pueblo; el delegado de la localidad de Juan Eulogio Barra será Ignacio Etchegaray., un joven que se involucra también para cambiar su pueblo.

“Alejandro Mozo será director de Deportes, quien ya está armando una nueva estructura Maríanina Antonini estará al frente de la Dirección de Cultura, que se desdobla, ya que actualmente es Educación y Cultura, por lo que en Educación estará Manuela Prieto; Iván Bonini, licenciado en Gestión Ambiental estará a en la Dirección de Ambiente y en la Dirección de Acción Social estará Agustina De Francesco una joven que se involucró, que tiene “muchísimo barrio” y tiene ganas de mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

“Estoy ansiosa para saber cuál es la realidad económica de la municipalidad y también para comenzar a mejorar”, dijo.

“Dependemos mucho de la Provincia”

“Hace algunos minutos tuve un zoom con los intendentes radicales para ver como viene el Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires y me fueron pasando in formación para ir trabajando en consecuencia; no tenemos todavía los números para el municipio chavense, ya que nosotros somos dependientes en un nivel muy alto de la Provincia”, manifestó.

Finalmente, resaltó que “se valorizara la Atención Primaria con médicos fijos para que puedan seguir la salud de cada uno de los barrios en cada una de las localidades”.

En lo que hace a la reparación de los caminos viales, Gómez dijo que “será un trabajo constante con una planificación que le presentaremos a los productores para poder arreglar la maquinaria y comprar otras nuevas para poder solucionar este problema”.

