Lucía Gómez: “Chaves recibirá tres nuevos patrulleros y vendrán funcionarios de Seguridad”

11 abril, 2025

La intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez anunció a través de LU 24, que llegarán a ese distrito tres nuevos patrulleros, luego de la reunión mantenida con el ministro de Seguridad Javier Alonso, ante los últimos hechos delictivos, y tras firmar un convenio con esa dependencia provincial.

Dijo inicialmente que desde que asumió “hicimos una inversión de 50 millones de pesos para fortalecer el monitoreo pero entendemos que tenemos que reforzar aún más el tema, por lo que nos reunimos con el ministro para firmar el convenio, que es un convenio que han firmado varios municipios, alrededor de 45, es un convenio marco de incorporación tecnológica, para fortalecer el área de monitoreo, ya sea un hurto, un accidente o emergencia sanitaria, permite localizar donde está el problema y permite trabajar en conjunto, lo que a través de las estadísticas genera un mapa del delito y se puede trabajar con una planificación en la prevención de los delitos”, afirmó.

Sobre los hechos ocurridos desde que se hizo cargo de la intendencia, Gómez dijo: “durante el 2024 aumentaron algunos hurtos y en 2025 bajaron, aunque preocuparon los últimos que han pasado la última semana porque no es habitual que ocurran robos a plena luz del día, por lo que debimos solicitar la reunión urgente a Javier Alonso, el ministro de Seguridad provincial para poder solucionar este problema, por lo que se harán presentes funcionarios provinciales en los próximos días”.

Sobre las estafas o secuestros virtuales, sostuvo que se han dado algunas charlas para que la gente evite caer en estos temas.

“Tenemos una buena relación con la Provincia, siempre digo lo mismo porque entendemos que Axel Kicillof trabaja para los bonaerenses, y dentro de los bonaerenses están los chavenses, así que en eso nos tenemos que unir, en la gente, para solucionarle los problemas, en tener una gestión cercana; ahí no hay bandería política, no hay color político porque nos permite seguir trabajando”, finalizó.

