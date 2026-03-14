Lucía Gómez definió la gestión 2026 para el distrito chavense

14 marzo, 2026 58

La intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, brindó una extensa entrevista en Radio Activa 97.9, en el programa conducido por el periodista Luciano Menéndez, donde junto al secretario de Gobierno, Rodrigo Echayre, realizó un repaso de las principales obras en marcha, los proyectos estratégicos de la gestión y la situación económica y social del distrito.

Con definiciones claras, la jefa comunal reafirmó que el rumbo del gobierno municipal está puesto en seguir trabajando, sostener el orden administrativo y brindar respuestas concretas a la comunidad:

Obra Pública

Durante la charla, Gómez destacó que el municipio avanza con una nueva etapa del plan de pavimento intertrabado. Luego de haber finalizado cuatro cuadras el año pasado, actualmente se ejecutan nueve calles más, comenzando en la zona de Libertad y Córdoba. Se trata de una obra que mejora la transitabilidad, ordena la circulación y genera mejores condiciones de vida para vecinos y vecinas de distintos barrios.

La intendenta adelantó además que el municipio prevé continuar con obras de cordón cuneta y con la extensión de la red de cloacas en diferentes sectores de la ciudad. En ese sentido, remarcó que cada intervención se planifica con responsabilidad y que, a medida que avance la ejecución, se irá informando a la comunidad cuáles serán las calles alcanzadas.

Educación

En materia educativa, Gómez valoró la incorporación de Marcia Tebes como nueva directora de Educación municipal, destacando su trayectoria, su conocimiento del sistema educativo local y su compromiso con la comunidad. Asimismo, subrayó que el municipio sostiene un trabajo articulado con el Consejo Escolar y la Jefatura Distrital para acompañar a las instituciones educativas y atender distintas necesidades del sector.

La oposición

Consultada por la situación política en el Concejo Deliberante, la intendenta sostuvo que las diferencias expresadas en las últimas semanas tienen un carácter político y recordó que la concejal Silvina Gachetegui ya había planteado en su discurso del 10 de diciembre que las prioridades de la gestión municipal no coincidían con las de la Unión Vecinal de Gonzales Chaves. En ese marco, Gómez también valoró las declaraciones del concejal y presidente de ese espacio, Pablo Pafundi, quien expresó que, ante esas diferencias, lo más saludable era que cada sector continuara su camino político por separado.

De todos modos, la jefa comunal dejó en claro que el diálogo institucional con todos los bloques seguirá abierto y que el objetivo central del Ejecutivo continúa siendo la gestión. “La ciudadanía nos eligió para trabajar y dar respuestas, especialmente en un contexto económico complejo”, sostuvo.

En relación con la situación económica, Gómez explicó que el municipio acordó con el Sindicato de Trabajadores Municipales un incremento salarial acumulado del 14,76% hasta el cierre del primer semestre. Reconoció que el contexto inflacionario genera dificultades, pero subrayó que el acuerdo representa el mayor esfuerzo posible dentro de las posibilidades financieras del municipio, manteniendo un criterio de responsabilidad y equilibrio.

El Sector Industrial Planificado

Por su parte, el secretario de Gobierno Rodrigo Echayre puso en valor uno de los hitos más importantes de la actual gestión: la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental para el Sector Industrial Planificado. Explicó que se trata de un paso fundamental hacia la habilitación definitiva del predio y de un avance concreto para seguir consolidando una política de desarrollo productivo en el distrito.

Según señaló, este certificado garantiza que el suelo es apto para la radicación de empresas y que el desarrollo industrial puede concretarse en condiciones ambientales adecuadas. Además, indicó que todavía restan algunos pasos administrativos y jurídicos, como la constitución del ente de administración y la elaboración del reglamento interno, aunque remarcó que el avance logrado en poco más de dos años de gestión resulta clave para fomentar inversiones y generar empleo.

Echayre también se refirió al contexto social y económico, señalando que el municipio acompaña a muchos vecinos que atraviesan dificultades, brindando asistencia y atendiendo problemáticas cotidianas con un Estado presente y cercano.

Seguridad

En materia de seguridad, la intendenta destacó la designación de Georgina Violet como nueva jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia, valorando su trayectoria y compromiso. Asimismo, remarcó el trabajo articulado que el municipio sostiene con las distintas fuerzas de seguridad del distrito, a través de la Secretaría de Seguridad, con el objetivo de fortalecer la prevención.

Tasas

Respecto al debate por las tasas municipales, Gómez explicó que representan menos del 1% de la carga impositiva total del sector productivo y que resultan fundamentales para sostener servicios esenciales como la recolección de residuos, el alumbrado público y el mantenimiento de espacios verdes.

Servicios Urbanos

En cuanto a los servicios urbanos, la jefa comunal informó que durante el último año se recambiaron 200 luminarias de sodio por tecnología LED en distintos sectores del distrito y se concretaron ampliaciones del alumbrado público en localidades como Juan Eulogio Barra y De la Garma. También adelantó que en las próximas semanas se retomarán los trabajos de bacheo, luego de haber reparado cerca de cien baches de gran tamaño el año pasado.

Viviendas

En materia habitacional, Gómez anunció que en aproximadamente un mes se entregarán diez viviendas en De la Garma destinadas a personal policial. Señaló que esas casas estaban paralizadas y con menos del 20% de avance al inicio de la actual gestión, y que gracias a distintas gestiones pudieron completarse. Además, confirmó que el municipio continúa trabajando junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires para impulsar futuros planes de vivienda.

Fiesta del Asado Pampeano

Finalmente, la intendenta invitó a la comunidad a participar de la Fiesta Provincial del Asado Pampeano en Juan Eulogio Barra, destacando el impacto cultural y económico del evento para todo el distrito.

Antes de cerrar la entrevista, las autoridades agradecieron el compromiso de los trabajadores municipales y el acompañamiento de la comunidad, y ratificaron que la gestión seguirá enfocada en fortalecer los servicios, avanzar con obras y sostener un gobierno cercano y activo.

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