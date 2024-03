(video) Lucía Gómez en LU 24: “Mi sueño es cambiar la realidad”

20 marzo, 2024



“Mi sueño es cambiar la realidad”, aseguró de visita en LU 24 la intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez.

En el marco de una extensa entrevista, sostuvo que “en estos tres meses de gestión estamos contentos con algunos de los resultados. Cuando asumimos el 10 de diciembre nos encontramos con un municipio desordenado, fueron meses de apuntalarlo y planificar para dar pasos sólidos hacia el distrito que queremos”.

Ante los reclamos de limpieza y arreglo de caminos rurales, la Jefa Comunal solicitó paciencia porque “de a poco vamos poniendo en funcionamiento el Chaves que, durante la campaña, los vecinos nos transmitían que querían ver”.

Tras derribar mitos por ser una mujer de 29 años oriunda de De La Garma, se ganó el respeto a base de firmeza, decisiones y un equipo de Gobierno “que quiere ir para adelante”.

“Mi sueño es cambiar la realidad, luchar por Argentina”, afirmó al tiempo que contó que “milito desde las 12 años en el Centro de Estudiantes de la Escuela Media de De La Garma, tuve un paso por la Unión Vecinal, luego empecé en la Franja Morada en Tandil y nunca apuntaba a un cargo”.

Por otra parte, explicó que redujo los cargos políticos de 49 a 33.

“La lucha transversal nuestra es que Gonzales Chaves crezca, que el pueblo esté mejor y generar mejor calidad de vida para nuestros habitantes”, subrayó.

Las obras de Nación “en una nebulosa”

En cuanto a las dos obras financiadas por Nación, un Jardín y un Centro Infantil, dijo que “no hay novedades, hemos tratado de enlazar un contacto, pero no hay un vínculo directo, es una nebulosa siempre la respuesta. Si nos manifiestan la continuidad, pero no nos dicen cuándo ni cómo”.

“Los caminos rurales son prioridad”

Gómez remarcó que “los caminos rurales son prioridad: dentro del proyecto está llegar a los 1200 kilómetros que tiene el distrito. Llevamos arreglando 150, hacía meses que las máquinas no pasaban, los productores me decían que hasta tenían pasto”.

El “fuerte trabajo” en Desarrollo Social

También mencionó que se hace “un fuerte trabajo” en la Subsecretaría de Desarrollo Social, Económico y Comunitario ante la crisis económica que azota al país. “Vienen vecinos a pedirme trabajo, una casa, ayuda social y no poder dar una respuesta me pone mal”, admitió.

Mejoramiento del sistema sanitario

En tanto, indicó que apunta “al mejoramiento del sistema de Salud, con el objetivo de tener todas las guardias cubiertas y fortalecer el primer nivel de atención”.

“No quiero dejar de ser Lucía Gómez”

“Yo quiero que la gente entienda que soy una ciudadana que se involucró, me votaron y tengo una enorme responsabilidad. Voy en bicicleta a la Municipalidad porque me queda a diez cuadras y, al principio, me veían pasar, me llamaban y decían avísame y voy a buscarte en el auto”, contó.

También se subió a un camión recolector de residuos junto a “Goli” Villar, quien desde hace más de dos décadas se desempeña en el área y reparte juguetes, donados por vecinos, a los niños. “Eso me emocionó, él siempre me dice que desde ahí arriba los problemas de las calles se ven de otra forma”, expresó.

“No quiero dejar de ser Lucía Gómez, de 29 años, que vive en el distrito”, finalizó.

