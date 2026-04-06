Lucía Gómez: “Estamos muy contentos con la visita del Gobernador” (audio)

6 abril, 2026 66

Este miércoles 8 de abril, el gobernador Axel Kicillof será recibido en De La Garma por la intendenta de Chaves, Lucía Gómez, en un jornada que tendrá las entregas de: 10 viviendas, una ambulancia, una combi para transporte de alumnos, un camión para servicios de recolección de residuos e indumentaria de seguridad del Ministerio de Ambiente.

En la antesala de dicha jornada, la jefa comunal del distrito dialogó con LU 24 y aseguró que “estamos muy contentos con la visita del Gobernador. Es fruto de insistir y gestionar. Desde el inicio de gestión entendimos que, a pesar de pertenecer a un espacio diferente, lo importante es la gente y la comunidad, y en tal sentido trabajamos desde hace dos años y medio”.

Respecto a las viviendas, la intendenta aclaró que “como municipio nos ocupamos de construirlas, pero la adjudicación, los criterios a tener en cuenta, los define la Caja de Policía, nosotros no intervenimos. Los adjudicatarios no serán todos de De La Garma, porque es para los policías de todo el distrito”.

Sobre la ambulancia, dijo que “beneficiará a todo el distrito. Estará en el Hospital de Chaves, pero es para todos”.

En cuanto a las combis, se refirió a que “tenemos 5 combis municipales que vienen de la gestión anterior y continuamos con esa política porque es algo muy bueno para los estudiantes de diferentes niveles. Ahora tendremos la incorporación de otra combi”.

Respecto al camión, aseguró que será “para tratamiento de residuos sólidos urbanos y vendrá acompañado por indumentaria para los trabajadores.”

Lucía Gómez destacó que los proyectos se ven reflejados en los hechos concretos: “por ejemplo, anunciamos obras como el CEF de De La Garma que venía desde el 2017 y en diciembre pudimos firmar el acta para iniciar con esa construccion”.

Para finalizar, la intendenta de Chaves dijo “Hay gestión, hay respuestas y le queremos mejorar la calidad de vida a la población”.

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