Lucía Gómez: “Falta una dirigencia que se ponga en el lugar de la gente” (audio)

Lucía Gómez: "Falta una dirigencia que se ponga en el lugar de la gente"

10 mayo, 2025

En la jornada de este sábado, la Intendenta de Adolfo Gonzales Chaves habló con LU24 sobre el Foro de Intendentes Radicales en Tandil, a su vez se refirió a los conflictos políticos en los distintos partidos a nivel nacional.

Lucía Gómez dijo que “está muy raro todo, los dirigentes políticos no se ayornan a las necesidades de las personas, en ningún partido hay nada definido excepto en LLA que es lo único consolidado”. Y a nivel local mencionó que “con muchos intendentes coincidimos en que somos el partido del pueblo, entonces nos abocamos pura y exclusivamente a nuestras gestiones locales para seguir dando respuesta a las necesidades de la gente porque si no caes en esa rosca de la que no terminas de salir nunca”.

“Falta una dirigencia que se ponga en el lugar de la gente, que inspire. Muchas veces la discusión que se da en Nación o en el Comité Provincia no es la realidad del distrito, eso es lo que más me molesta porque nuestros dirigentes no se dan cuenta de las necesidades de la gente y prefieren pelearse entre ellos en vez de intentar resolver los problemas de los vecinos”, enfatizó.

“Nosotros decidimos trabajar en proyectos para aumentar nuestro desarrollo local y potenciar a la provincia de Buenos Aires”, aseguró. En tanto, a nivel personal afirmó: “yo no estoy de acuerdo ni con Milei ni tampoco con el Kirchnerismo”.

“En mi partido nuestra idea es que nuestros vecinos y productores agropecuarios puedan trabajar en las mejores condiciones, de a poco ir solucionando sus complicaciones laborales, aunque todo esto se hace aún más lento con la situación económica”, aclaró.

“Hablando con los intendentes sobre la economía, los 135 municipios están afectados por la baja coparticipación que envía la Provincia, sumado a las reformas tributarias aplicadas desde Nación que nos perjudican cada vez más. La situación es compleja, pero no vamos a dejar de brindar los servicios”, concluyó.



